Vereadora de Nova Alvorada do Sul acumula histórico de polêmicas e já recebeu mais R$ 100 mil só em 2025

A vereadora Andrea Fim (PSDB), de Nova Alvorada do Sul, voltou a ser destaque nos bastidores políticos do município. Eleita em 2024 na base de apoio ao prefeito José Paulo Paleari, a parlamentar surpreendeu aliados ao adotar, logo nos primeiros meses de mandato, uma postura de crítica ferrenha à atual administração.

Conhecida nas redes sociais, Andrea acumula um histórico de polêmicas e confrontos desde seu primeiro mandato. Em 2022, ela chegou a ser afastada do cargo por 90 dias, após a Câmara Municipal aprovar, por 6 votos a 4, a recomendação da Comissão de Ética. O caso teve origem em uma denúncia registrada na polícia, em que a vereadora foi acusada de maltratar uma fisioterapeuta da rede pública de saúde durante uma visita à unidade.

Embora o inquérito policial tenha sido arquivado, o Legislativo considerou que houve abuso de poder e quebra de decoro parlamentar, o que resultou em sua suspensão temporária. Posteriormente, Andrea conseguiu reverter o afastamento na Justiça, mas o episódio deixou marcas políticas e consolidou sua imagem de figura polêmica no cenário local.

Agora, o nome da vereadora volta a circular por outro motivo: os altos gastos com diárias e verbas indenizatórias. De acordo com dados do Portal da Transparência da Câmara Municipal, Andrea Fim já recebeu R$ 46.972,07 em diárias, indenizações e restituições apenas nos primeiros meses de 2025, além do salário mensal de R$ 10.432,00. Somando todos os repasses desde janeiro, os valores ultrapassam R$ 100 mil em menos de sete meses.

O alto volume de gastos chama atenção pelo contraste com o discurso de “fiscalização e moralidade” que a vereadora costuma adotar publicamente. Apesar de se posicionar como defensora do uso responsável dos recursos públicos, Andrea Fim figura entre os parlamentares que mais geram despesas à Câmara Municipal.

Nos bastidores, a avaliação é de que a vereadora tem priorizado o embate político e o protagonismo nas redes sociais, em vez de buscar soluções efetivas para os problemas da cidade. Para muitos, o tom agressivo e o estilo populista que a vereadora tenta adotar, pode refletir mais uma estratégia de autopromoção do que uma atuação produtiva em prol da população.