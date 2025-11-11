Vereador Dr. Jamal intensifica ações do Novembro Azul em Campo Grande

O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, e o vereador Dr. Jamal Salem, que também é médico urologista, tem se dedicado intensamente a levar informação, conscientização e cuidados com a saúde do homem em diversos bairros de Campo Grande.

Durante este mês, o Dr. Jamal está realizando palestras, visitas comunitárias e consultas médicas, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com sua experiência profissional, o vereador tem orientado a população sobre hábitos saudáveis, exames preventivos e a necessidade de vencer o preconceito que ainda existe em torno do tema.

“Cuidar da saúde é um gesto de amor à vida. O Novembro Azul é uma oportunidade de lembrar que o cuidado deve ser constante, e não apenas uma vez por ano”, destaca o Dr. Jamal.

Com empatia e compromisso com a saúde pública, o vereador segue percorrendo bairros, conversando com a população e promovendo ações educativas que fazem a diferença na vida dos campo-grandenses.