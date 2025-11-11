terça-feira, 11/11/2025

Vereador Dr. Jamal intensifica ações do Novembro Azul em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, e o vereador Dr. Jamal Salem, que também é médico urologista, tem se dedicado intensamente a levar informação, conscientização e cuidados com a saúde do homem em diversos bairros de Campo Grande.

Durante este mês, o Dr. Jamal está realizando palestras, visitas comunitárias e consultas médicas, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com sua experiência profissional, o vereador tem orientado a população sobre hábitos saudáveis, exames preventivos e a necessidade de vencer o preconceito que ainda existe em torno do tema.

“Cuidar da saúde é um gesto de amor à vida. O Novembro Azul é uma oportunidade de lembrar que o cuidado deve ser constante, e não apenas uma vez por ano”, destaca o Dr. Jamal.

Com empatia e compromisso com a saúde pública, o vereador segue percorrendo bairros, conversando com a população e promovendo ações educativas que fazem a diferença na vida dos campo-grandenses.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 4 de novembro de 2025. Hoje é dia do Inventor. Faltam: 51 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado: # Nova tarifa técnica eleva subsídios...
Leia mais

Polícia prende suspeito de morte de adolescente na Vila Nhanhá

Milton - 0
A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (3), um jovem de 23 anos suspeito de envolvimento na morte de um adolescente de 15...
Leia mais

Obras em Anastácio avançam com apoio da Casa Civil

Milton - 0
Com presença da Casa Civil, Anastácio inicia etapas do projeto de pavimentação e drenagem pluvial no bairro Afonso Martins Paim. Em apenas oito dias...
Leia mais

Vereadora Luiza realiza audiência pública sobre moradia indígena e o bem viver na Aldeia Urbana Inamaty Kaxé

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT), presidente da Comissão Permanente das Causas Indígenas da Câmara Municipal de Campo Grande, realizou nesta quinta-feira (06) mais uma...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia