Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande as seguintes propostas de melhoria: 1- Estudo de Viabilidade para alteração viária com adoção de mão única, na Rua Maracani, especialmente no sentido da Rua Guarapua até Rebouças. Parque dos Novos Estados.

2- Implantação de travessia elevada/redutor de Velocidade na Rua Rebouças, altura do número 674, cruzamento com a Rua Maracani, em frente a Escola Funkek. Parque Residencial dos Novos Estados.

3- Revitalização da Praça República do Líbano, localizada na Avenida Primeiro de Maio, altura do número 400, na confluência com as Ruas São Bento e Fagundes Varela. Jardim São Bento.

4- Viabilidade para o recapeamento asfáltico da Rua Antônio Correa, em toda extensão. Jardim Monte Líbano.

5- Solicitando fiscalização e posterior providências quanto ao terreno baldio localizado na Rua Robert Spengler, confluência com a Rua Senador Ponce. Jardim Monte Líbano.

Essas propostas têm como objetivo atender às necessidades e demandas da comunidade, buscando melhorar a qualidade de vida dos moradores de Campo Grande.

Para contato direto, o gabinete do Dr. Jamal está disponível pelo Whatsapp: (67) 3316-1645. Acompanhe também suas redes sociais no Facebook (@VereadorDrJamalSalem) e Instagram (@drjamall) para conhecer mais sobre seu trabalho.