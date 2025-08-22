Vacina suspeita pode ter causado a morte de quase 200 animais no Brasil

Dois lotes da vacina Excell 10, usada na prevenção da clostridiose, estão sendo investigados após suspeita de terem causado a morte de quase 200 animais no Brasil. A medida levou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a apreender os lotes 016/2024 e 018/2024, fabricados pela Dechra Brasil Produtos Veterinários.

Até agora, foram registradas as mortes de 194 ovinos, quatro caprinos e um bovino, principalmente no estado do Piauí. As notificações chegaram ao Mapa no dia 12 de agosto. Em resposta, o ministério iniciou uma série de fiscalizações no laboratório fabricante e na distribuidora em Teresina (PI), além de solicitar a suspensão imediata da venda dos lotes.

A Dechra Brasil afirmou estar colaborando com as investigações e disponibilizou canais para receber relatos de efeitos adversos. O ministério estima que o processo de apuração seja concluído em 60 dias.

Apesar do ocorrido, o Mapa reforça que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra a clostridiose, doença bacteriana altamente letal.