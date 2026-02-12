Ursinho vira esconderijo de Mounjaro em MS

Vigilância Sanitária intercepta ampolas de Mounjaro, Ozempic, TG e Lipolass em embalagens inusitadas, incluindo brinquedos e produtos de beleza

Em Mato Grosso do Sul, a Vigilância Sanitária divulgou imagens de novas apreensões de medicamentos emagrecedores contrabandeados, identificados pelo sistema de detecção em encomendas enviadas pelos Correios. As ampolas de Mounjaro, Ozempic, TG e Lipolass foram encontradas em embalagens inusitadas, como ursinhos de pelúcia, condicionadores de cabelo e caixas de celular, demonstrando a criatividade dos contrabandistas.

Nos últimos dias, produtos similares já haviam sido localizados em potes de creme, copos térmicos, sacos de feijão, materiais escolares e até bombons. Matheus Pirolo, gerente do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, alerta que o uso indiscriminado desses emagrecedores sem receita representa risco à saúde e que as embalagens sofisticadas dificultam a fiscalização.

Só na semana passada, uma força-tarefa da Anvisa, Correios, CRF-MS e Vigilância Sanitária apreendeu mais de 800 canetas e ampolas disfarçadas, avaliadas em mais de R$ 1 milhão. O retatrutida, comercializado ilegalmente como originário de países europeus, não é reconhecido oficialmente em nenhum país.

As ações de fiscalização continuarão em transportadoras, aeroportos, rodovias estaduais e federais, com coordenação de órgãos de saúde e segurança pública.