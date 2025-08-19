terça-feira, 19/08/2025

União Brasil e PP oficializam superfederação que domina Congresso e prefeituras

Nova aliança entre União Brasil e PP reúne 109 deputados, 7 governadores, 1.335 prefeitos e quase R$ 1 bilhão em recursos públicos. Participação no governo Lula será debatida futuramente.

Publicado por Milton
Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

União Brasil e PP oficializaram nesta terça-feira (19) a criação da federação partidária União Progressista, que passa a ser a maior força política do país. Com 109 deputados federais, 14 senadores (devendo chegar a 15), 7 governadores e 1.335 prefeitos, a federação concentrará o maior poder legislativo e administrativo no cenário nacional.

Além da força política, a superfederação terá acesso à maior fatia dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral: cerca de R$ 953,8 milhões do fundo eleitoral e R$ 197,6 milhões do fundo partidário, superando partidos como PL e PT.

O estatuto da federação prevê funcionamento conjunto por no mínimo quatro anos e comando dividido entre Antonio de Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP) até 2025. A relação com o governo Lula segue indefinida, apesar de ambos os partidos manterem cargos na atual gestão. Para 2026, o grupo deve lançar candidatura própria ou apoiar um nome de centro-direita à Presidência.

