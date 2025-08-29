Último tango em casa? Messi prepara adeus à seleção diante da Venezuela

Lionel Messi pode estar prestes a disputar sua última partida pela seleção argentina em território nacional. Em entrevista à “Apple TV”, após jogo pelo Inter Miami, o camisa 10 revelou que encara o duelo contra a Venezuela, em 4 de setembro, como uma despedida simbólica das Eliminatórias jogando na Argentina

“Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de Eliminatórias. Minha família toda vai estar presente. Vamos viver como uma despedida”, afirmou o astro.

Aos 38 anos, Messi ainda não confirmou se participará da Copa do Mundo de 2026. Seu contrato com o Inter Miami vai até o fim de 2025, e não há acerto por renovação. O último compromisso nas Eliminatórias será fora de casa, contra o Equador.

Mesmo sem anunciar oficialmente a aposentadoria, Messi parece se preparar emocionalmente para o adeus à camisa albiceleste diante de sua torcida.