sexta-feira, 29/08/2025

Último tango em casa? Messi prepara adeus à seleção diante da Venezuela

Milton
Publicado por Milton
Foto: Daniel Jayo/Getty Images

Lionel Messi pode estar prestes a disputar sua última partida pela seleção argentina em território nacional. Em entrevista à “Apple TV”, após jogo pelo Inter Miami, o camisa 10 revelou que encara o duelo contra a Venezuela, em 4 de setembro, como uma despedida simbólica das Eliminatórias jogando na Argentina

“Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de Eliminatórias. Minha família toda vai estar presente. Vamos viver como uma despedida”, afirmou o astro.

Aos 38 anos, Messi ainda não confirmou se participará da Copa do Mundo de 2026. Seu contrato com o Inter Miami vai até o fim de 2025, e não há acerto por renovação. O último compromisso nas Eliminatórias será fora de casa, contra o Equador.

Mesmo sem anunciar oficialmente a aposentadoria, Messi parece se preparar emocionalmente para o adeus à camisa albiceleste diante de sua torcida.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Comissão da Câmara aprova projeto de lei de Marcos Pollon que extingue crimes de opinião e garante liberdade de expressão

ANELISE PEREIRA - 0
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4483/2024, de autoria do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) que extingue...
Leia mais

Ary Coelho recebe mega ação em saúde neste sábado

ANELISE PEREIRA - 0
Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho será palco de duas grandes ações de saúde, a partir das 8h. A Prefeitura de Campo Grande,...
Leia mais

Caged de Campo Grande segue com saldos no azul confirma novo relatório

ANELISE PEREIRA - 0
Na Capital das Oportunidades, superioridade na contratações em relação as demissões, segundo o último relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do...
Leia mais

Carro despenca sobre casa em SP

Milton - 0
Há uma semana, um carro despencou do segundo andar de um edifício-garagem e caiu sobre uma casa na rua Tamandaré, no bairro da Liberdade,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia