UCP de Pedro Juan: Centro de Simulação revoluciona o ensino de medicina

Modelo une teoria e prática além de modernizar e replicar cenários médicos reais na formação médica na fronteira com o Brasil

A Universidade Central do Paraguai (UCP) em Pedro Juan Caballero consolidou-se como uma das instituições de ensino médico mais destacadas da América Latina. Entre os pilares dessa excelência está o moderno Centro de Simulação, um complexo estruturado para oferecer aos estudantes experiências práticas que reproduzem fielmente situações reais da medicina contemporânea.



Nesse ambiente altamente tecnológico, os acadêmicos têm acesso a cenários que vão desde atendimentos básicos ao paciente até a realização de exames, entrevistas clínicas e acompanhamento integral. Tudo aquilo que é assimilado em sala de aula ganha vida no Centro de Simulação, permitindo que o estudante desenvolva habilidades, segurança e autonomia desde o primeiro semestre.



Com mais de 11 mil horas de carga horária, o curso de Medicina da UCP assegura um processo formativo contínuo, no qual teoria e prática caminham lado a lado. O CEO da UCP-PJC, Carlos Bernardo, destaca que a qualidade do ensino se mantém do início ao fim da graduação, reforçando o compromisso da instituição em formar profissionais preparados para os desafios da área da saúde.



O complexo funciona como um ambiente de transição entre a sala de aula e o hospital. No local, acadêmicos realizam procedimentos que variam de atendimentos básicos e entrevistas clínicas (anamnese) até a execução de exames e acompanhamento integral de pacientes simulados.



O investimento em inovação e metodologias ativas coloca a UCP de Pedro Juan Caballero como uma das principais opções para estudantes brasileiros e estrangeiros que buscam formação médica na região, fortalecendo o polo educacional da fronteira. O objetivo é desenvolver autonomia e segurança técnica antes do contato direto com pacientes reais.