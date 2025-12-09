quarta-feira, 10/12/2025

UCP de Pedro Juan: Centro de Simulação revoluciona o ensino de medicina

Modelo une teoria e prática além de modernizar e replicar cenários médicos reais na formação médica na fronteira com o Brasil

A Universidade Central do Paraguai (UCP) em Pedro Juan Caballero consolidou-se como uma das instituições de ensino médico mais destacadas da América Latina. Entre os pilares dessa excelência está o moderno Centro de Simulação, um complexo estruturado para oferecer aos estudantes experiências práticas que reproduzem fielmente situações reais da medicina contemporânea.

Nesse ambiente altamente tecnológico, os acadêmicos têm acesso a cenários que vão desde atendimentos básicos ao paciente até a realização de exames, entrevistas clínicas e acompanhamento integral. Tudo aquilo que é assimilado em sala de aula ganha vida no Centro de Simulação, permitindo que o estudante desenvolva habilidades, segurança e autonomia desde o primeiro semestre.

Com mais de 11 mil horas de carga horária, o curso de Medicina da UCP assegura um processo formativo contínuo, no qual teoria e prática caminham lado a lado. O CEO da UCP-PJC, Carlos Bernardo, destaca que a qualidade do ensino se mantém do início ao fim da graduação, reforçando o compromisso da instituição em formar profissionais preparados para os desafios da área da saúde.

A excelência acadêmica é uma das marcas da Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero, que segue investindo em inovação, infraestrutura e metodologias que colocam o estudante no centro do aprendizado. Com carga horária superior a 11 mil horas, instituição em Pedro Juan Caballero aposta em tecnologia para integrar teoria e prática desde o início da graduação.

A Universidade Central do Paraguai (UCP) tem investido na infraestrutura tecnológica como diferencial para a formação de novos médicos na América Latina. Localizada na fronteira com o Brasil, a unidade de Pedro Juan Caballero consolidou um Centro de Simulação projetado para replicar cenários reais da medicina contemporânea, permitindo que estudantes tenham contato prático com a profissão desde o primeiro semestre.

O complexo funciona como um ambiente de transição entre a sala de aula e o hospital. No local, acadêmicos realizam procedimentos que variam de atendimentos básicos e entrevistas clínicas (anamnese) até a execução de exames e acompanhamento integral de pacientes simulados. Para Carlos Bernardo, CEO da UCP em Pedro Juan Caballero, a estrutura reflete a estratégia da universidade de manter um padrão de ensino linear. “A qualidade do ensino se mantém do início ao fim da graduação, reforçando o compromisso da instituição em formar profissionais preparados para os desafios da área da saúde”, afirma o executivo.

O investimento em inovação e metodologias ativas coloca a UCP de Pedro Juan Caballero como uma das principais opções para estudantes brasileiros e estrangeiros que buscam formação médica na região, fortalecendo o polo educacional da fronteira. O objetivo é desenvolver autonomia e segurança técnica antes do contato direto com pacientes reais. A metodologia da instituição prevê uma carga horária total superior a 11 mil horas, um volume de aulas teóricas e práticas visando a formação acadêmica com qualidade e sobretudo, alto grau de profissionalismo dos futuros médicos.

