Tudo ou nada no Allianz Parque: Palmeiras e Corinthians decidem vaga na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (6), às 21h30, Palmeiras e Corinthians entram em campo no Allianz Parque para decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil 2025. No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e agora joga por um empate. Já o Verdão, pressionado, precisa vencer por dois gols para se classificar no tempo normal ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis.

O clássico terá transmissão ao vivo pela TV Globo (exceto para algumas regiões), sportv, Premiere e Amazon Prime Video. A expectativa é de estádio lotado mais de 34 mil ingressos foram vendidos até a véspera.

No Palmeiras, Abel Ferreira tem problemas defensivos, com Bruno Fuchs e Paulinho fora e dúvidas sobre Murilo. Já no Corinthians, a semana foi marcada por uma discussão entre Memphis Depay e Félix Torres, minimizada internamente.

A arbitragem será comandada por Anderson Daronco (RS), com suporte do VAR. A promessa é de um Dérbi equilibrado, com clima de decisão e emoção do início ao fim.