TRÊS LAGOAS: SEJUVEL oferece 20 modalidades esportivas gratuitas que atendem cerca de 1.130 pessoas

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), está transformando a Cidade em um polo de desenvolvimento esportivo e social, tanto que a pasta conta com 30 profissionais qualificados e dedicados que ensinam e dão suporte à milhares de atletas reunidos em vários campeonatos e uma grade robusta de projetos, a Administração Municipal confirma seu papel vital na promoção da saúde e qualidade de vida dos três-lagoense.

A SEJUVEL não só organiza competições de alto nível, como também mantém uma porta aberta para todos que desejam iniciar ou aprimorar suas habilidades em diversas práticas esportivas. São 20 projetos ativos que atendem desde crianças a adultos, incluindo um foco especial no paradesporto.

ESTÁ ROLANDO NAS QUADRAS E GRAMADOS

Atualmente, a comunidade tem acesso a variadas modalidades, incluindo: Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol (incluindo de Praia e Adaptado), Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Judô, Futebol de Campo, Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Xadrez, Capoeira, Ritbox, Treino Funcional, Hidroginástica e Wrestling. Destacamos que os projetos de Paradesporto, estão em pleno funcionamento em nosso município.

PARTICIPANTES

De acordo com levantamento da pasta, atualmente, cerca de 800 crianças, jovens e adultos, de 7 a 29 anos, estão ativamente envolvidos nos projetos. Além disso, sempre promovendo a inclusão, uma das bandeiras da gestão Prefeito Dr. Cassiano Maia, há atenção especial para cerca de 250 idosos, 70 atletas com deficiência e 10 atletas no espectro autista.

Desta forma, somando todos os atendimentos nos espaços públicos, mais de 1.130 jovens são beneficiados diretamente e com uma infraestrutura ampla, onde 10 espaços públicos de esporte e lazer estão em pleno funcionamento, incluindo o Ginásio de Esporte “Cacilda Acre Rocha”, o Complexo Esportivo do Jupiá, Complexo Poliesportivo Professor “Eduardo Antônio Milanez” e o Estádio Madrugadão.

FAÇA PARTE

Para saber sobre vagas abertas e horários específicos, em especial para Vôlei de Praia, Atletismo, Judô e Wrestling, faixas etárias e locais de treino, o ideal é contatar diretamente a SEJUVEL pelo número oficial é (67) 98139-2843 ou diretamente na sede da pasta, localizada à Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.