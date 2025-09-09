Três Lagoas foi sede do 2º festival cidade das águas de vôlei adaptado 2025

Três Lagoas sediou o 2º Festival Cidade das Águas de Vôlei Adaptado Jogos da Melhor Idade 2025. O evento, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), ocorreu nos dias 6 e 7 de setembro no Crase “Coração de Mãe”.
O festival reuniu aproximadamente 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica, árbitros e organizadores, em competições nas categorias masculina e feminina para as faixas etárias de 45+, 58+ e 68+. As equipes vencedoras foram premiadas com troféus e medalhas.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO
Feminino 68+
- Auriflama
- Três Lagoas
- Andradina
Masculino 68+
- Dracena
- Auriflama
- Três Lagoas
Feminino 58+
- Auriflama
- MIA
- Três Lagoas
Masculino 58+
- Auriflama
- Araçatuba/MIA
- Círculo Militar C. Grande
Feminino 45+
- Auriflama
- Penápolis
- MIA
Masculino 45+
- Auriflama
- Araçatuba/MIA
- Círculo Militar C. Grande
O Festival celebrou o espírito esportivo, proporcionando momentos de troca de experiências e destacando a superação e valorização da terceira idade. O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas com a inclusão social e contou com a participação de atletas de Três Lagoas e de municípios como Serviria, Campo Grande, Chapadão do Sul, Rochedo, Araçatuba, Andradina, Lavínia, Auriflama, Dracena e Penápolis.