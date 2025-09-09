quarta-feira, 10/09/2025

Três Lagoas foi sede do 2º festival cidade das águas de vôlei adaptado 2025

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Três Lagoas sediou o 2º Festival Cidade das Águas de Vôlei Adaptado Jogos da Melhor Idade 2025. O evento, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), ocorreu nos dias 6 e 7 de setembro no Crase “Coração de Mãe”.

O festival reuniu aproximadamente 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica, árbitros e organizadores, em competições nas categorias masculina e feminina para as faixas etárias de 45+, 58+ e 68+. As equipes vencedoras foram premiadas com troféus e medalhas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO

Feminino 68+

  1. Auriflama
  2. Três Lagoas
  3. Andradina

Masculino 68+

  1. Dracena
  2. Auriflama
  3. Três Lagoas

Feminino 58+

  1. Auriflama
  2. MIA
  3. Três Lagoas

Masculino 58+

  1. Auriflama
  2. Araçatuba/MIA
  3. Círculo Militar C. Grande

Feminino 45+

  1. Auriflama
  2. Penápolis
  3. MIA

Masculino 45+

  1. Auriflama
  2. Araçatuba/MIA
  3. Círculo Militar C. Grande

O Festival celebrou o espírito esportivo, proporcionando momentos de troca de experiências e destacando a superação e valorização da terceira idade. O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas com a inclusão social e contou com a participação de atletas de Três Lagoas e de municípios como Serviria, Campo Grande, Chapadão do Sul, Rochedo, Araçatuba, Andradina, Lavínia, Auriflama, Dracena e Penápolis.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Voz marcante da música brasileira, Angela Ro Ro se despede do palco da vida

Milton - 0
A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca após...
Leia mais

Conmebol define os grupos da Copa Libertadores Feminina

Milton - 0
A Conmebol definiu na quinta-feira (4) os grupos da Copa Libertadores Feminina 2025. A competição será realizada de 2 a 18 de outubro, na...
Leia mais

DOURADOS: Prefeitura entrega mais 75 títulos de regularização fundiária

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Habitação de Interesse Social (Agehab), entregou na manhã desta quarta-feira (3) mais 75 títulos...
Leia mais

Preço do leite despenca pelo quarto mês seguido

Milton - 0
Pelo quarto mês consecutivo, o preço do leite pago ao produtor continua em queda. Segundo a Scot Consultoria, a média nacional nos 18 estados...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia