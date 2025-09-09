Três Lagoas foi sede do 2º festival cidade das águas de vôlei adaptado 2025

Três Lagoas sediou o 2º Festival Cidade das Águas de Vôlei Adaptado Jogos da Melhor Idade 2025. O evento, realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), ocorreu nos dias 6 e 7 de setembro no Crase “Coração de Mãe”.

O festival reuniu aproximadamente 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica, árbitros e organizadores, em competições nas categorias masculina e feminina para as faixas etárias de 45+, 58+ e 68+. As equipes vencedoras foram premiadas com troféus e medalhas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO

Feminino 68+

Auriflama Três Lagoas Andradina

Masculino 68+

Dracena Auriflama Três Lagoas

Feminino 58+

Auriflama MIA Três Lagoas

Masculino 58+

Auriflama Araçatuba/MIA Círculo Militar C. Grande

Feminino 45+

Auriflama Penápolis MIA

Masculino 45+

Auriflama Araçatuba/MIA Círculo Militar C. Grande

O Festival celebrou o espírito esportivo, proporcionando momentos de troca de experiências e destacando a superação e valorização da terceira idade. O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Três Lagoas com a inclusão social e contou com a participação de atletas de Três Lagoas e de municípios como Serviria, Campo Grande, Chapadão do Sul, Rochedo, Araçatuba, Andradina, Lavínia, Auriflama, Dracena e Penápolis.