TRÊS LAGOAS: Dr. Cassino Maia assina ordem de serviço para construção de Escola de Tempo Integral no Montanini

Mantendo o foco na ampliação e qualificação da rede municipal de ensino, o prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Rojas Maia, assinou na manhã desta quarta-feira, 21 de janeiro, a ordem de serviço que autoriza o início da construção da Escola Municipal de Tempo Integral “E.M. Montanini”, no bairro Montanini.

A nova unidade escolar será construída na Rua Bruna Adelaide Camerini, no bairro Montanini, e contará com 13 salas de aula padrão FNDE, atendendo aproximadamente 455 alunos em regime de tempo integral, desde a Educação Infantil (Grupo 6) até o 5º ano do Ensino Fundamental I. O investimento total na obra é de R$ 11.239.758,56, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do PAC Educação Básica.

Durante a solenidade, o prefeito destacou que a implantação da escola é resultado do diálogo com a comunidade local e de um planejamento coletivo. “Essa escola nasce da escuta ativa da população. A contribuição da dona Fátima, moradora do bairro, e da senhora Janete Azambuja, presidente da União Três-lagoense das Associações de Moradores (UTAM), foi fundamental para entendermos a real necessidade da região e direcionarmos a construção de uma escola em tempo integral aqui no Montanini”, afirmou Dr. Cassiano.

O prefeito também ressaltou a importância do trabalho em equipe para a concretização do projeto. “Sou muito grato a todos que fazem parte desse processo: servidores, colaboradores, gestores e à Câmara Municipal, que tem sido uma grande parceira. Estamos trabalhando com foco em inovação, qualidade e eficiência para entregar à população um serviço público cada vez melhor”, completou.

E.M. MONTANINI

A escola terá área construída de 1.887,26 m², implantada em um terreno com área de ocupação de 4.112,50 m², e contará com uma estrutura completa voltada ao desenvolvimento integral dos estudantes. O projeto contempla quadra poliesportiva, biblioteca, salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, refeitório, pátio coberto, playground, horta, bicicletário, além de setores administrativos e pedagógicos integrados por circulação coberta.

Outro destaque da obra são os recursos de sustentabilidade, que incluem captação e reuso de água da chuva, torneiras automáticas, válvulas de descarga com duplo acionamento, pisos permeáveis, fachadas verdes e previsão para instalação de placas de energia fotovoltaica, alinhando a educação à responsabilidade ambiental.

Além do prefeito e os secretários municipais, também participaram da solenidade, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Tonhão, e os vereadores Fernando Jurado, Evalda Reis, Mário Grespan, Sirlene dos Santos, Robson do Alinhamento e Sargento Rodrigues.