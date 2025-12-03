Traficante morre ao capotar Amarok “recheada” de drogas

Um grave acidente na MS-295 resultou na morte de Celso Patrick Gabilao Marques (29) na rodovia MS-295, no trecho de Iguatemi. Ele conduzia uma VW Amarok prata que capotou com 1.653 Kg de maconha a bordo, distribuídos em 65 fardos e centenas de tabletes. A polícia encontrou o veículo totalmente destruído, com o motorista sendo socorrido ainda vivo, mas que não resistiu aos ferimentos.

As placas do carro estavam adulteradas, e o veículo possuía registro de furto ou roubo. Documentos pessoais, incluindo CNH e CPF, foram entregues à esposa. A Polícia Civil assumiu a investigação, apreendendo o veículo e a droga. Além de registrar oficialmente o óbito, a polícia iniciou os procedimentos legais.

O caso ainda segue em apuração para identificar a origem da carga.