sábado, 9/08/2025

Traficante é preso ao esconder cocaína em cano de esgoto

Polícia Civil intercepta entrega de drogas durante diligência em bairro de Campo Grande; suspeito foi preso em flagrante com cocaína e maconha.

Foto: Polícia Civil

Na tarde da última quinta-feira (7), por volta das 16h30, agentes da DERF prenderam em flagrante um jovem de 20 anos por tráfico de drogas no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

A equipe realizava diligências para cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de roubo, quando avistou uma movimentação suspeita entre o condutor de um VW Gol e outro indivíduo próximo a um cano de esgoto. Ao se aproximarem, flagraram o momento em que o suspeito retirava uma sacola contendo 69 pinos de cocaína e 7 porções de maconha embaladas em sacos zip lock.

Além das drogas, os policiais apreenderam R$ 55 em dinheiro. O motorista do carro alegou ser usuário e disse estar no local para comprar entorpecente, sendo autuado por porte de drogas para consumo pessoal.

O traficante foi conduzido à DERF, autuado por tráfico de drogas e teve a prisão preventiva solicitada pela autoridade policial, dada a gravidade do crime e o risco à ordem pública.

