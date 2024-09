 TJ lança projeto recomeçar e oferece cirurgia plástica para vítimas de violência doméstica

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, irá realizar uma reunião sobre o Projeto Recomeçar nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, no Salão Pantanal do TJMS, a partir das 10 horas. O projeto irá oferecer atendimentos ambulatoriais para a realização de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.

A Coordenadoria da Mulher já realizou entrevistas com as mulheres para apresentação do projeto e as que aceitaram participar passarão por uma consulta médica nesta sexta-feira à tarde, na Coordenadoria de Saúde do TJMS, para que os especialistas avaliam a viabilidade da cirurgia.

O serviço é oferecido em parceria a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (Fundação IDEAH/SBCP) e os atendimentos serão realizados com o apoio de médicos cirurgiões plásticos voluntários.