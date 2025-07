As Dez Mais

Terça, 15 de julho de 2025.

Hoje é o Dia do Pecuarista

Manchetes dos diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO: Frigoríficos de MS paralisam exportações de carnes aos EUA

O ESTADO: Senado vai debater reflexos do tarifaço na economia do Estado

“Quando a vida traz a conta você paga caro todo mal que fez ao próximo. O mal que fazemos aos outros sempre encontra o caminho de volta. Pode demorar, mas a justiça de Deus não falha. Quem semeia a injustiça colhe sofrimentos e castigos da sua arrogância”.



Comemorou ontem 108 anos, o Tenente-Cel. Nestor da Força Expedicionária Brasileira que operou em Montese-Itália, na II Guerra Mundial. Participou de 4 sangrentas batalhas, comandou 18 patrulhas em combate, foi promovido por bravura a 2º SGtº e 2º Tenente. Foi ferido em combate. Recebeu a mais importante láurea: A Medalha Militar “Sangue do Brasil.

Uma ‘GP’, de 27 anos, tomou um “tombo” de um gigolô que arrumou pra ela um programa de R$ 15 mil e só lhe deu R$ 8 mil, ficando com o resto. O cafetão também ameaçou espalhar ser ela mulher-trans. Deu polícia na parada.

Poucos sabem, mas a deputada estadual Mara Caseiro está cotadíssima para sair em 2026 à Câmara Federal com o apoio total e irrestrito do ex-governador Reynaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel.

O dono de um comércio reagiu a uma tentativa de assalto e atacou o criminoso com um cutelo, na noite de quinta-feira, em Vicente Pires-DF. O assaltante, de 37 anos, por pouco não perdeu o braço.

Um casal gay de São Paulo foi preso por comprar um bebê por 500 reais, filho de uma mulher que devia a um agiota. Também foram presos: dois homens e um agenciador.

O megatraficante Jarvis Chimenes Pavão foi condenado novamente pela 5ª Vara Federal de Campo Grande por lavagem de dinheiro. A nova pena é de 3 anos e 2 meses, em regime aberto. Somando tudo ele já tem mais de 100 anos de prisão.

O juiz eleitoral Felipe Brígido Lage acatou o parecer do Ministério Público e solicitou diligências com apoio da Polícia Civil sobre possível compra de votos na eleição suplementar de Bandeirantes.

A Operação Chrysós, da Polícia Federal, desmontou uma fábrica clandestina de cigarros que utilizava paraguaios em condição análoga à escravidão, em São Paulo. A ação cumpriu mandados em MS, PR e SP e sequestrou R$ 20 milhões em bens.

Com o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, os frigoríficos de MS suspenderam imediatamente as vendas de carnes bovinas para os EUA. A JBS, Minerva e Naturafrig, já começaram a realocar produtos para outros mercados.

O governo estadual de Eduardo Riedel (PSDB) prepara um pacote de corte de gastos, com meta de economizar até R$ 800 milhões até o fim do ano. É aguardar e conferir.

Vivendo nos States, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem atacado – feito um cão raivoso- até os aliados do próprio pai como: Tarcísio de Freitas e a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Chamou a Lei de Reciprocidade Econômica de inócua. Mostra-se desequilibrado e disposto a prejudicar o Brasil. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Pedagoga Marilsa Nogueira; a bilionária Gisele de Almeida Serra Barbosa; Mariel Espíndola; Walter Zaia; Maria José Araúdo; Etienett Rosa Possari; Carolina Yumie Jano; Ricardo Aoki; Miriam Magaly França; Henrique Dedé; Dra.Indiara Arruda de Almeida Serra; Katsumi Kouichi e Telma Corral.

Bruno Alves (pres. Sindetran-MS); Dra. Camila Melinsky: Advogada; Prof. Lucilio Nobre: Conselheiro fiscal da Cassems; Empresário Sérgio Dias Campos: Perkal Automóveis; Alvira Appel: da AFECETUR: Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande; Dra. Maria de Lourdes Cano: Delegada da Polícia Civil e Eduardo Campos: prefeito de Ponta Porã.

