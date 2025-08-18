segunda-feira, 18/08/2025

Tite fora dos planos imediatos do Santos

Ex-treinador da Seleção tem operação no joelho marcada para setembro e deve adiar retorno aos gramados; Santos busca opções com urgência.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O Santos enfrenta um cenário de pessimismo na tentativa de contratar Tite. O ex-treinador da Seleção Brasileira tem uma cirurgia no joelho agendada para o início de setembro e, segundo pessoas próximas, não deve antecipar o retorno ao trabalho. A prioridade de Tite é estar 100% fisicamente antes de assumir qualquer projeto.

Embora esteja com a saúde mental em dia, como relatado por seu filho e auxiliar Matheus Bachi, o problema no joelho o impede de trabalhar com total dedicação. A comissão técnica do Santos composta por Bachi, Vinicius Marques e o preparador físico Fábio Mahseredjian permanece no clube e é considerada um trunfo para tentar convencer o treinador, mas a chance é vista como remota.

Com jogo importante contra o Bahia no domingo, a diretoria corre contra o tempo para definir o novo comandante. Jorge Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda também foram cogitados, mas sem avanços concretos até o momento.

CATEGORIAS:
ESPORTE

