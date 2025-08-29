sexta-feira, 29/08/2025

Timão se anima com possível retorno de Yuri Alberto diante do Athletico-PR

Após cirurgia de hérnia, atacante treina com o grupo e pode ser opção para duelo decisivo das quartas de final; Martínez também evolui e é chamado pela seleção da Venezuela

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians ganhou um importante motivo para comemorar nesta reta final de preparação para a Copa do Brasil. Duas semanas após cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto iniciou trabalhos parciais com o elenco e pode voltar a tempo do confronto contra o Athletico-PR, no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena. O atacante está na fase de transição física e anima a comissão técnica com sua evolução.

Outro que avança na recuperação é o zagueiro José Martínez. Após fraturar o quarto metacarpo da mão esquerda, o venezuelano passou por cirurgia e já realiza atividades físicas com proteção no local. A boa resposta médica o credenciou para a convocação da seleção venezuelana, que disputa as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Apesar da melhora, ambos estão fora do clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30, pelo Brasileirão. O elenco treinou nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, focando na posse de bola e finalizações. A preparação será finalizada neste sábado.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

“Pedófilos não podem continuar escondidos em nossa sociedade”, dispara Coronel David após assassinato brutal de menina em Campo Grande

Milton - 0
O assassinato da pequena Emanuelly Victoria Souza Moura, de apenas seis anos, encontrada em uma banheira escondida sob a cama do suspeito na Vila...
Leia mais

Com saldo positivo de 3.023 empregos em julho, MS mantém crescimento do mercado formal de trabalho

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul registrou em julho um saldo positivo de 3.023 postos de trabalho formais, segundo dados do Observatório do Trabalho de MS,...
Leia mais

Flamengo conquista o mundo mais uma vez no Sub-20

Milton - 0
O Flamengo escreveu mais um capítulo glorioso em sua história ao conquistar, neste sábado (23), o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. Jogando no Maracanã,...
Leia mais

Inscrições abertas para a 3ª Corrida dos Poderes com 4,2 mil vagas

Milton - 0
As inscrições para a 3ª Corrida dos Poderes começam nesta sexta-feira (29), a partir das 9h. Serão disponibilizadas 4,2 mil vagas, inicialmente para servidores...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia