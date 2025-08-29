Timão se anima com possível retorno de Yuri Alberto diante do Athletico-PR

O Corinthians ganhou um importante motivo para comemorar nesta reta final de preparação para a Copa do Brasil. Duas semanas após cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto iniciou trabalhos parciais com o elenco e pode voltar a tempo do confronto contra o Athletico-PR, no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena. O atacante está na fase de transição física e anima a comissão técnica com sua evolução.
Outro que avança na recuperação é o zagueiro José Martínez. Após fraturar o quarto metacarpo da mão esquerda, o venezuelano passou por cirurgia e já realiza atividades físicas com proteção no local. A boa resposta médica o credenciou para a convocação da seleção venezuelana, que disputa as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.
Apesar da melhora, ambos estão fora do clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30, pelo Brasileirão. O elenco treinou nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, focando na posse de bola e finalizações. A preparação será finalizada neste sábado.