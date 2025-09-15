Tiantsoa Rakotomanga conquista título de simples no SP Open

A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, brilhou no SP Open de tênis feminino ao conquistar seu primeiro título na elite mundial. Neste domingo (14), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, ela venceu a final contra a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Emocionada, Tiantsoa destacou a importância do momento: “Um jogo pode fazer a diferença. Um ponto pode fazer a diferença.”
No tênis masculino, o Brasil garantiu o retorno ao qualifying do Grupo Mundial da Copa Davis após vencer a Grécia por 3 a 1. O ponto decisivo foi marcado por João Fonseca, que superou Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5). Antes, a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos garantiu a vitória nos jogos de duplas com um duplo 6/2. Fonseca comemorou a conquista: “Representar o Brasil e ajudar o país a voltar ao qualifying é algo muito especial”.