terça-feira, 16/09/2025

Tiantsoa Rakotomanga conquista título de simples no SP Open

Com vitória no Parque Villa-Lobos, Tiantsoa Rakotomanga celebra seu primeiro troféu na elite do tênis; no masculino, Brasil avança após triunfo decisivo contra a Grécia

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Fotojump/SP Open/Direitos Reservados

A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, brilhou no SP Open de tênis feminino ao conquistar seu primeiro título na elite mundial. Neste domingo (14), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, ela venceu a final contra a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Emocionada, Tiantsoa destacou a importância do momento: “Um jogo pode fazer a diferença. Um ponto pode fazer a diferença.”

No tênis masculino, o Brasil garantiu o retorno ao qualifying do Grupo Mundial da Copa Davis após vencer a Grécia por 3 a 1. O ponto decisivo foi marcado por João Fonseca, que superou Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5). Antes, a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos garantiu a vitória nos jogos de duplas com um duplo 6/2. Fonseca comemorou a conquista: “Representar o Brasil e ajudar o país a voltar ao qualifying é algo muito especial”.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Campo Grande celebra semana da árvore e reafirma compromisso com a preservação ambiental

ANELISE PEREIRA - 0
As árvores são fundamentais para a qualidade de vida urbana, sendo responsáveis pela regulação térmica, melhoria da qualidade do ar, o aumento da biodiversidade,...
Leia mais

STF condena Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe

Milton - 0
O STF concluiu na quinta-feira (11) o julgamento do processo que trata da tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e...
Leia mais

FBI procura atirador que matou ativista conservador

Milton - 0
A polícia e agentes federais dos Estados Unidos realizam uma caçada intensa para capturar o atirador responsável pela morte do ativista conservador Charlie Kirk,...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura atua no nivelamento e patrolamento em Maria de Lourdes

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras está realizando nesta terça-feira (09) manutenção no bairro Maria de Lourdes, com foco na recuperação...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia