Tiago Batizoco é o novo técnico do Comercial

Nesta terça-feira (30), o Comercial apresenta oficialmente Tiago Batizoco como seu novo treinador para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. O evento, marcado para as 14h, também revelará os demais integrantes da comissão técnica que comandarão o Colorado.

Após quase uma década longe do futebol do estado, Batizoco retorna com a missão de recolocar o clube na elite. Conhecido por trabalhos sólidos em equipes do interior, ele traz um perfil agregador e experiência em reconstrução de times.

A iniciativa é liderada por Marlon Brandt, novo presidente do clube, que aposta em um projeto estruturado e com apoio financeiro para garantir competitividade ao elenco. A montagem do time já está em andamento, com Batizoco observando atletas e possíveis reforços.

A estreia do Comercial está marcada para 30 de agosto, fora de casa, contra a Associação Bataguassu.