terça-feira, 18/11/2025

Tempestade causa queda de filhotes de papagaio em Campo Grande

Milton
FOTO: PMA

Durante a forte tempestade que atingiu Campo Grande neste domingo (16), filhotes de papagaio foram encontrados no chão após serem desalojados de seu ninho. A PMA foi acionada por um morador que avistou as aves em um terreno baldio no bairro Nova Campo Grande.
Infelizmente, um dos filhotes já estava morto quando a equipe chegou ao local.

Os dois filhotes sobreviventes foram recolhidos pela guarnição imediatamente. Eles foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) para avaliação veterinária. No Cras, as aves recebem cuidados especializados para garantir sua recuperação.

A PMA reforça a importância de acionar as autoridades em casos de animais silvestres em risco.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

