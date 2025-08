Taveirópolis Futebol Clube ajusta os ponteiros para a Segundona

O Taveirópolis Futebol Clube segue firme na preparação para a Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com treinamentos diários no campo da Associação dos Correios, o técnico Danilo Fiuza — estreante no cenário local — já iniciou avaliações físicas e técnicas dos primeiros atletas que se apresentaram.

A expectativa é que o grupo completo esteja à disposição até a próxima semana, com a chegada dos jogadores que têm acordo verbal com o clube. “Estamos atentos a cada detalhe, o objetivo é montar uma equipe competitiva e bem condicionada desde o início”, comentou Fiuza.

Nos bastidores, o presidente Alécio Manoel mantém os esforços para garantir condições de trabalho e reagiu a críticas recentes veiculadas na imprensa local. “Atuo na prefeitura com responsabilidade e dedico meu tempo livre ao clube. Não há conflito de interesses”, defendeu-se.

Com o planejamento técnico em andamento e respaldo da diretoria, o Taveira se organiza para entrar forte na disputa e sonhar com o acesso à elite estadual.