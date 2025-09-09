quarta-feira, 10/09/2025

Tarifaço não freia exportação recorde de carne bovina em 2025

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Mapa/Ilustrativa

O Brasil deve atingir um recorde nas exportações de carne bovina em 2025, com um volume estimado em 3,3 milhões de toneladas, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Mesmo diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a projeção indica um crescimento de mais de 12% em relação a 2024, que registrou 2,87 milhões de toneladas exportadas. O faturamento também deve aumentar, alcançando US$ 14,5 bilhões, um salto de 14% comparado a 2024.

Roberto Perosa, presidente da Abiec, destacou que a produtividade do rebanho brasileiro tem superado expectativas, o que contribui para o resultado positivo. Além das exportações, o consumo interno de carne bovina também deve crescer, ultrapassando 30 quilos por pessoa ao ano — um patamar histórico. Segundo Perosa, a melhora na renda e no emprego no Brasil tem favorecido a preferência do consumidor pela carne bovina em relação a outras proteínas.

Esses números reforçam a importância do setor para a economia nacional, mesmo em um cenário externo desafiador.

