Superliga C começa em Campo Grande

Campo Grande recebe a partir deste domingo (3) a Superliga C Masculina de vôlei, etapa Centro-Oeste, que reúne oito equipes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Os jogos serão disputados no Ginásio Guanandizão, com entrada gratuita para o público, até quinta-feira (7). A competição é a porta de entrada para a elite do vôlei nacional, oferecendo ao campeão a vaga direta na Superliga B de 2026.

O Pantanal Vôlei, representante sul-mato-grossense, estreia contra o Minas Brasília Vôlei (DF) às 19h do domingo. A fase de grupos conta com dois grupos: no A, Pantanal Vôlei, Instituto Ace (GO) e Minas Brasília; no B, Luverdense, Evox, Promais e Clube Floresta, todos de MT e GO. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais na quarta-feira (6), com a final prevista para quinta-feira (7), também no Guanandizão.

O torneio promete intensas disputas regionais e é uma oportunidade para revelar novos talentos e fortalecer o voleibol no Centro-Oeste. A organização fica por conta da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), que esperam casa cheia e grande apoio da torcida local.