Supercopa de Vôlei será disputada em Campo Grande

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou, na terça-feira (12), que a Supercopa de Vôlei 2025 será realizada no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande (MS). A arena sediará as finais das categorias feminina e masculina, nos dias 18 e 19 de outubro.

No feminino, o duelo será entre Osasco São Cristóvão Saúde/SP e Sesi Vôlei Bauru/SP, enquanto no masculino, Sada Cruzeiro/MG enfrentará o Itambé Minas/MG. As partidas prometem alto nível técnico, reunindo nomes importantes da seleção brasileira.

Entre os destaques estão Diana Duarte, central do Sesi Bauru, medalhista de prata na Liga das Nações de 2025, e Camila Brait, líbero veterana do Osasco. No masculino, os convocados Matheus Brasília, Alê Elias e Oppenkoski (Sada Cruzeiro) enfrentam os também selecionáveis Maique, Arthur Bento e Paulo (Itambé Minas).

Campo Grande volta a se consolidar como sede de grandes eventos esportivos, fortalecendo o calendário nacional do vôlei.