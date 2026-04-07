Subtenente é morta por namorado com histórico de violência

Foco na prevenção e suporte a vítimas de violência

Milton
Publicado por Milton
Foto: Redes Sociais

Suspeito de feminicídio em Campo Grande já respondia a 20 ocorrências

Gilberto Jarson, de 50 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (6) acusado de matar a subtenente Marlene de Brito Rodrigues, de 59, em sua residência no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. Com mais de 20 passagens pela polícia, incluindo violência doméstica, ameaça e associação criminosa, o suspeito já havia agredido a ex-companheira em 2016, quando ela estava separada há quase dois anos, e recebeu medida protetiva.

A vítima foi brutalmente atacada e não resistiu aos ferimentos, mesmo com vizinhos e policiais militares tentando prestar socorro. Gilberto apresentou versões contraditórias sobre o crime e alegou que Marlene teria intenção de suicídio, embora testemunhas confirmem agressões frequentes. Este é o nono feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026, reforçando a urgência de políticas de proteção à mulher. Em Campo Grande, vítimas podem buscar ajuda na Casa da Mulher Brasileira e pelos telefones 153, 180 e 190.

Casos de feminicídio em 2026 no Mato Grosso do Sul

  • Josefa dos Santos (Bela Vista) – 16 de janeiro;
  • Rosana Candia Ohara (Corumbá) – 24 de janeiro;
  • Nilza de Almeida Lima (Coxim) – 22 de fevereiro;
  • Beatriz Benevides da Silva (Três Lagoas) – 25 de fevereiro;
  • Liliane de Souza Bonfim Duarte (Ponta Porã) – 6 de março;
  • Leise Aparecida Cruz (Anastácio) – 6 de março;
  • Ereni Benites (Paranhos) – 8 de março;
  • Fátima Aparecida da Silva (Selvíria) – 23 de março;
  • Marlene de Brito Rodrigues (Campo Grande) – 6 de abril.
Foto: Henrique Arakaki
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POLÍCIA

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