NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura realiza pagamento dos servidores nesta terça-feira com reajuste salarial e auxílio-alimentação

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul realizou nesta terça-feira (30) o pagamento dos salários dos servidores municipais, já com o reajuste salarial de 5,4% e retroativo para todos os servidores e do auxílio-alimentação de R$ 200 destinado aos servidores concursados.

O pagamento reforça o compromisso com a valorização do funcionalismo público. Além de garantir os direitos dos servidores, a gestão mantém uma marca importante: todos os anos realiza o pagamento dos salários de forma antecipada, proporcionando mais tranquilidade e segurança financeira às famílias dos servidores.

Uma conquista histórica é a implantação do auxílio-alimentação, um benefício aguardado há muitos anos pelos servidores e que agora passa a integrar a política permanente de valorização do funcionalismo municipal.

Para o prefeito José Paulo Paleari, o respeito aos servidores começa pelo compromisso de manter os pagamentos em dia e sempre antecipados.

“Nossa gestão tem o compromisso de valorizar quem faz o serviço público acontecer. Todos os anos temos realizado o pagamento dos salários de forma antecipada, e agora os servidores recebem também com o reajuste salarial, retroativo e o auxílio-alimentação, uma conquista histórica para a categoria. Isso demonstra responsabilidade com os recursos públicos e respeito a cada servidor que trabalha diariamente pelo desenvolvimento de Nova Alvorada do Sul”, destacou o prefeito.