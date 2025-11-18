quarta-feira, 19/11/2025

STJD marca julgamento de Piquerez, Gómez e auxiliar do Palmeiras

Milton
Publicado por Milton
Foto: Thiago Ribeiro

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD vai analisar na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro, denúncias contra Gustavo Gómez, Piquerez e o auxiliar João Martins, do Palmeiras. Eles correm risco de suspensão de até seis partidas, sendo que restarão apenas três jogos para o fim do campeonato quando ocorrer o julgamento.

Piquerez foi expulso durante a partida após ofender a arbitragem, enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que prevê punição de um a seis jogos. Gómez, mesmo não advertido em campo, recebeu denúncia por declarações pós-jogo, nas quais criticou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, enquadrado no artigo 258 do CBJD.

O auxiliar João Martins também foi denunciado pelo mesmo artigo, após ofensas dirigidas ao árbitro durante a partida. As decisões do STJD podem influenciar diretamente o desempenho do Palmeiras nos jogos restantes do Brasileirão. Torcedores e especialistas acompanham com atenção, considerando o impacto das suspensões na reta final da competição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Agetran reforça transporte coletivo no feriado da Consciência Negra e do Servidor

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa o planejamento especial para a operação do transporte coletivo nos dias 20 e 21 de...
Leia mais

Advogada que atua em presídios é presa  Operação Blindagem, do Gaeco

Milton - 0
Advogada é presa dez dias após a Operação Blindagem, do Gaeco, em Mato Grosso do Sul. Aline Gabriela Brandão (34) se apresentou nesta segunda-feira...
Leia mais

Audiência Pública discute direitos das religiões de Matriz Africana

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande sediou, nesta segunda-feira (17), uma Audiência Pública para debater os direitos e o respeito às religiões de Matriz...
Leia mais

Brasil se fortalece como potência global no mercado Halal

Milton - 0
O fortalecimento do mercado Halal no Brasil ganhou novo significado com a participação ativa do Grupo MBRF no Global Halal Brazil Business Forum 2025,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia