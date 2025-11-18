STJD marca julgamento de Piquerez, Gómez e auxiliar do Palmeiras

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD vai analisar na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro, denúncias contra Gustavo Gómez, Piquerez e o auxiliar João Martins, do Palmeiras. Eles correm risco de suspensão de até seis partidas, sendo que restarão apenas três jogos para o fim do campeonato quando ocorrer o julgamento.

Piquerez foi expulso durante a partida após ofender a arbitragem, enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que prevê punição de um a seis jogos. Gómez, mesmo não advertido em campo, recebeu denúncia por declarações pós-jogo, nas quais criticou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, enquadrado no artigo 258 do CBJD.

O auxiliar João Martins também foi denunciado pelo mesmo artigo, após ofensas dirigidas ao árbitro durante a partida. As decisões do STJD podem influenciar diretamente o desempenho do Palmeiras nos jogos restantes do Brasileirão. Torcedores e especialistas acompanham com atenção, considerando o impacto das suspensões na reta final da competição.