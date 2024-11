STF mantém prisão de Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália

STF formou uma maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. Seis dos 11 ministros votaram pela continuidade da pena, enquanto apenas o Ministro Gilmar Mendes se posicionou a favor da soltura do ex-atleta. O julgamento, que teve início na última quinta-feira (15) no plenário virtual, deve ser concluído até o dia 26, podendo ser adiado caso algum ministro peça vista ou destaque do caso.

Robinho cumpre pena na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, desde março, após ser condenado pela Justiça italiana por sua participação em um crime de estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. Durante o julgamento, a Ministra Cármen Lúcia enfatizou a importância da justiça em casos de violência contra as mulheres, destacando a relevância do cumprimento da pena.