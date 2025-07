ALEMS fecha semestre com entregas e protagonismo, diz Gerson Claro

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) encerrou o primeiro semestre de 2025 com balanço positivo. Sob a presidência do deputado Gerson Claro (PP), o Legislativo aprovou 191 projetos de lei e mais de 2 mil proposições, em 75 sessões com 179 votações.

Claro destacou o avanço em políticas públicas que impactam diretamente a população, como a retomada das obras na BR-163, a consolidação da Rota da Celulose e a regionalização da atenção hospitalar, com modelo de PPP no Hospital Regional Rosa Pedrossian.

O presidente também enfatizou a importância do programa MS Ativo, que aproxima os municípios do governo estadual, e reforçou o papel da comunicação institucional na aproximação com a sociedade.

Para o segundo semestre, Gerson alerta para os efeitos da taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos EUA, destacando a necessidade de resposta estratégica via a Lei da Reciprocidade Comercial.