Dr. Victor Rocha articula solução para crise na Santa Casa de Campo Grande

Repasse federal deve viabilizar pagamento de salários atrasados no hospital

Na manhã desta terça-feira (09), o médico e vereador Dr. Victor Rocha esteve na Santa Casa de Campo Grande após a paralisação de profissionais da enfermagem e do setor administrativo motivada pelo atraso no pagamento de salários de trabalhadores contratados sob regime CLT. Durante a visita, o parlamentar acompanhou a movimentação na unidade e buscou esclarecimentos imediatos sobre a situação junto à Secretaria de Estado de Saúde.

Diante do cenário, ele acionou o secretário estadual de Saúde, Marcelo Vilela, para cobrar providências e alternativas de solução para o impasse. Segundo informações da Secretaria, recursos federais destinados à Santa Casa foram liberados nesta semana, com previsão de repasse ainda no mesmo dia. Com a transferência dos valores, a expectativa é de regularização dos pagamentos dos profissionais que atuam no maior hospital do Estado. No entanto, durante a visita também foram relatados atrasos que chegam a dois meses em pagamentos de profissionais contratados como pessoa jurídica (PJ).

O vereador defendeu a necessidade de uma solução estrutural e definitiva para garantir a sustentabilidade financeira da instituição e evitar novas paralisações. Ele destacou ainda que Estado e Município precisam construir um modelo permanente de gestão que assegure previsibilidade nos repasses. Para Dr. Victor Rocha, a instabilidade atual compromete tanto os trabalhadores quanto a continuidade dos atendimentos à população. A situação reforça o debate sobre o financiamento e a gestão da Santa Casa como tema central da saúde pública em Mato Grosso do Sul.