Brasil encaminha time titular para enfrentar Marrocos na Copa do Mundo

Escalação da Seleção: Ancelotti indica Danilo e Alex Sandro nas laterais na estreia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Esporte News Mundo

Defesa com Danilo e Alex Sandro ganha força na formação principal

O técnico Carlo Ancelotti iniciou a definição da escalação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo e começou a dar sinais da equipe que deve enfrentar Marrocos. Em treino realizado nesta quarta-feira, o treinador mesclou titulares e reservas em atividade tática, mas trabalhou com uma base que se aproxima da formação considerada ideal para o início da competição.

Em alguns momentos, a linha defensiva foi formada por Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro, o que reforça a tendência de utilização dos laterais como titulares. As posições ainda eram disputadas com nomes como Ibañez e Douglas Santos, que seguem observados pela comissão técnica. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá aparecem como principais opções, enquanto no ataque Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha ganham força na formação inicial. Também foram testadas alternativas como Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick, ampliando o leque de escolhas ofensivas.

A equipe ainda não está oficialmente definida, e a comissão técnica deve usar os próximos treinamentos para ajustar os últimos detalhes antes da estreia. A tendência, porém, é de manutenção da base observada no treino desta quarta-feira, com poucas mudanças em relação ao esboço apresentado.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e segue em fase final de preparação para o primeiro compromisso no torneio.

Foto: infoesporte/ge.globo

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