PM de São Paulo transfere oficial acusado de feminicídio para a reserva

Tenente-coronel preso tem aposentadoria oficializada em decreto

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gisele Alves Santana

Caso Gisele Santana gera controvérsia após decisão administrativa da PM

A Polícia Militar de São Paulo oficializou a transferência para a reserva do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso preventivamente desde 18 de março sob acusação de feminicídio e fraude processual contra a esposa, a soldado Gisele Alves Santana. A medida, que equivale à aposentadoria na estrutura militar, já havia sido anunciada em portaria interna, mas foi publicada oficialmente no Diário Oficial do Estado na terça-feira (9), com assinatura da diretoria de Inatividade e Pensão Militar. O caso ganhou repercussão após a família da vítima e a defesa questionarem a rapidez do procedimento administrativo adotado pela corporação.

Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça em fevereiro, no apartamento onde vivia com o oficial, na capital paulista. Inicialmente registrado como suicídio, o caso passou a ser investigado como morte suspeita após contradições surgirem durante a apuração. Laudos do Instituto Médico Legal indicaram indícios de agressão incompatíveis com a hipótese de autoextermínio, reforçando a linha de investigação sobre feminicídio.

A Polícia Militar informou que a transferência para a reserva não interfere na responsabilização penal ou disciplinar do oficial, que segue respondendo aos processos na Justiça comum e na Justiça Militar. Também foi instaurado Conselho de Justificação para avaliar a conduta do tenente-coronel, que pode resultar na perda de posto e patente ao fim do processo.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Preço do boi gordo sobe em Mato Grosso do Sul

Milton - 0
Exportações seguem aquecidas, mas indústrias mantêm cautela nas compras O mercado do boi gordo apresentou alta em Mato Grosso do Sul na terça-feira (9), acompanhando...
Leia mais

MS Ativo: Governo de MS vai promover obras de infraestrutura urbana em cinco cidades do Estado

ANELISE PEREIRA - 0
Com foco em uma gestão municipalista, que traz resultados e transforma a vida das pessoas, o Governo de Mato Grosso do Sul vai promover...
Leia mais

Quadrilha do “falso frete” é desarticulada em MS

Milton - 0
Crime envolveu sequestro de caminhoneiros e transporte do veículo até a fronteira A quadrilha especializada em roubos de caminhões na modalidade "falso frete" foi desarticulada...
Leia mais

Zé Teixeira articula pavimentação em Dourados e mais saneamento em Laguna Carapã

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PL) acionou o Governo de Mato Grosso do Sul e a bancada federal em Brasília nesta terça-feira (9) para...
Leia mais