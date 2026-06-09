Homem é preso após ameaças em posto de combustíveis

Confusão em posto termina com prisão por resistência e ameaça

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Discussão por suposta cobrança indevida evoluiu para ameaças de morte contra trabalhador

A PMMS prendeu, na noite de segunda-feira (8), um homem de 30 anos pelos crimes de ameaça, desobediência e resistência, em Nova Andradina. A equipe de Radiopatrulha do 8º Batalhão foi acionada pela Central 190 para atender uma ocorrência em um posto de combustíveis no bairro Durval Andrade Filho.

Segundo a denúncia, o suspeito ameaçou de morte um funcionário durante uma discussão relacionada à cobrança de R$ 50, valor que ele alegava ter pago em duplicidade em um abastecimento realizado há cerca de um mês. No local, os policiais encontraram o homem exaltado, gritando e causando tumulto. Durante a abordagem, ele recusou-se a obedecer às ordens da equipe, resistiu à revista pessoal e tentou agredir um dos militares, sendo necessário o uso de contenção para garantir a segurança dos presentes.

Após receber voz de prisão, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Militar orienta a população a acionar o telefone 190 em casos de ameaça ou situações que coloquem em risco a ordem e a segurança pública.

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