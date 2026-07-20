Reginaldo Salomão deixa a Decat e assume a 6ª Delegacia

Alterações ocorreram a pedido e preveem dois dias de trânsito para a troca de comando

A Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (DGPC-MS) oficializou nesta segunda-feira (20) mudanças no comando da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), conforme portarias publicadas no Diário Oficial Eletrônico. O delegado Reginaldo Salomão deixou a chefia da especializada para assumir a 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, no bairro Tijuca.

No lugar dele, passa a responder pela Decat o delegado Paulo Henrique Sá, que atuava como coordenador de Atendimento Psicossocial e Espiritual da DGPC-MS. A coordenação do setor será assumida pelo delegado Pedro Espindola de Camargo. As portarias, assinadas pelo delegado-geral Lupérsio Degerone Lucio, informam que a mudança ocorreu a pedido e concedem dois dias de trânsito para a transição.

Reginaldo Salomão comandava a Decat desde dezembro de 2025 e, ao longo da carreira, também esteve à frente das delegacias especializadas Garras, Decon, Defurv, Derf e Denar.