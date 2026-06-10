Personal morre 15 dias após ataque em casa no Parque dos Novos Estados

Polícia deve avançar na apuração após confirmação da morte

Douglas Lenon Gonçalves Martins, de 39 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (10) na Santa Casa de Campo Grande, após 15 dias internado em estado gravíssimo. Ele havia sido vítima de um ataque dentro da própria residência, no Bairro Parque dos Novos Estados, no dia 26 de maio, quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves e parada cardiorrespiratória.

Segundo informações apuradas, um grupo teria invadido o imóvel e cometido agressões violentas contra a vítima. Douglas foi espancado, esfaqueado e também teria recebido aplicações de insulina contra a própria vontade durante a ação. A suspeita é de que a substância tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico durante o atendimento hospitalar.

Com a confirmação da morte, a Polícia Civil deve reavaliar o caso e considerar a tipificação como homicídio consumado. Até o momento, não há confirmação oficial de suspeitos identificados ou presos. O caso segue sob investigação.