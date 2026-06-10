Torcedor pode pagar mais de R$ 90 por cerveja na abertura do Mundial

Produtos serão exclusivos de parceiros oficiais da Fifa e terão valores elevados

No Estádio Azteca, na Cidade do México, a cerveja de 710 ml custará cerca de R$ 92,50 (US$ 17,82) durante a abertura da Copa do Mundo. O valor equivale a 310 pesos mexicanos e foi divulgado pela imprensa esportiva local, chamando atenção pelo aumento em relação aos preços praticados em partidas comuns do futebol mexicano. Em jogos regulares no mesmo estádio, a mesma bebida custa aproximadamente R$ 53,71, o que reforça a diferença aplicada para o evento internacional.

Os produtos comercializados serão exclusivos de parceiros oficiais da Fifa durante a competição, o que contribui para a elevação dos valores. A diferença de preços chega a quase o dobro em comparação com partidas anteriores realizadas no local, impactando também outros itens do cardápio. Um pacote grande de batata frita será vendido por cerca de R$ 59,68, enquanto refrigerantes em copo ou lata custarão aproximadamente R$ 44,76 ao torcedor.

A água mineral também terá variação significativa, podendo chegar a R$ 59,68 na versão em lata e R$ 23,87 em garrafa. A cerimônia de abertura está marcada para esta quinta-feira (11), às 14h30, e será seguida pelo jogo inaugural entre México e África do Sul, marcando o início oficial da competição no estádio.