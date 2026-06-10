Torcedor pode pagar mais de R$ 90 por cerveja na abertura do Mundial

Itens básicos como água, refrigerante e batata frita também terão preços acima da média

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jonathan Moscrop

Produtos serão exclusivos de parceiros oficiais da Fifa e terão valores elevados

No Estádio Azteca, na Cidade do México, a cerveja de 710 ml custará cerca de R$ 92,50 (US$ 17,82) durante a abertura da Copa do Mundo. O valor equivale a 310 pesos mexicanos e foi divulgado pela imprensa esportiva local, chamando atenção pelo aumento em relação aos preços praticados em partidas comuns do futebol mexicano. Em jogos regulares no mesmo estádio, a mesma bebida custa aproximadamente R$ 53,71, o que reforça a diferença aplicada para o evento internacional.

Os produtos comercializados serão exclusivos de parceiros oficiais da Fifa durante a competição, o que contribui para a elevação dos valores. A diferença de preços chega a quase o dobro em comparação com partidas anteriores realizadas no local, impactando também outros itens do cardápio. Um pacote grande de batata frita será vendido por cerca de R$ 59,68, enquanto refrigerantes em copo ou lata custarão aproximadamente R$ 44,76 ao torcedor.

A água mineral também terá variação significativa, podendo chegar a R$ 59,68 na versão em lata e R$ 23,87 em garrafa. A cerimônia de abertura está marcada para esta quinta-feira (11), às 14h30, e será seguida pelo jogo inaugural entre México e África do Sul, marcando o início oficial da competição no estádio.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Trajetória de trabalho e resultados impulsiona crescimento de Bonatto rumo à Assembleia Legislativa

ANELISE PEREIRA - 0
A corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ganhou um novo ritmo, e o motivo tem nome: Bonatto. O avanço...
Leia mais

Mudança em sistema da Prefeitura gera dificuldades para emissão de ITBI, IPTU e outros serviços em Campo Grande

Milton - 0
Novo sistema implantado há uma semana provoca reclamações de contribuintes, corretores, despachantes e cartórios A implantação de um novo sistema digital pela Prefeitura de Campo...
Leia mais

Governo Lula derruba índices de desmatamento e retoma liderança climática global

Milton - 0
O Impacto das Ações Fiscais e a Recuperação dos Biomas Nacionais Quando tomou posse em janeiro de 2023, o presidente Lula encontrou um cenário de...
Leia mais

Brasil tem 2ª camisa mais bonita da Copa de 2026 em ranking dos EUA

Milton - 0
Nike é citada em críticas e elogios ao novo ciclo de uniformes O site americano The Athletic divulgou um ranking com as camisas mais bonitas...
Leia mais