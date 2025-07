Com vagas na indústria, curso gratuito de corte e costura está com inscrições abertas

Com mais de 100 vagas disponíveis para contratação imediata em uma indústria de confecção localizada no Polo Empresarial Norte, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com inscrições abertas para o curso de Corte e Costura, que vai preparar quem deseja ingressar no mercado de trabalho e já ser direcionado para processos seletivos.

São 8 horas aulas para cada uma das três turmas, que estão abertas para o dia 28 de julho, dia 29 de julho, e dia 30 de julho. A carga horária será dividida das 8h às 12 e das 13h às 18h. Uma hora de intervalo para almoço. Cada turma tem com 20 vagas abertas. As inscrições serão realizadas no formulário https://forms.gle/BYbFyVkyp833sCk3A.

“Este é o primeiro passo que estamos construindo para preencher essas vagas. As aulas serão realizadas na unidade móvel do Senai da Capital e têm como objetivo capacitar, gratuitamente, pessoas interessadas em entrar na área da confecção, uma das que mais cresce no país. A capacitação é voltada principalmente para moradores da região Norte da cidade, onde está instalada a empresa contratante, mas é aberta a todos os interessados”, informa o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

A iniciativa, além de fomentar o emprego e a renda em Campo Grande, fortalece toda a economia local. “Estamos trabalhando para aproximar os cursos de qualificação das oportunidades reais no mercado. Essa parceria com o Senai é estratégica para garantir que os alunos saiam preparados para participar das entrevistas de emprego e tenham mais chances de contratação imediata”, destaca Rafaela Capelari, gerente de Indústria, Comércio e Serviços.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, explica que a atuação do Senai nesta parceria reforça o compromisso do Sistema S em conectar a qualificação profissional às reais demandas da indústria. “Com o curso de Corte e Costura, estamos preparando as pessoas para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do Polo Empresarial Norte e da economia local”.

O curso vai abordar temas que vão desde os fundamentos da costura até a operação de máquinas industriais. Ao final, os participantes serão direcionados para entrevistas junto à empresa contratante, aumentando as possibilidades de entrada no mercado de trabalho. As inscrições seguem abertas até o dia 25/07/2025 no formulário https://forms.gle/BYbFyVkyp833sCk3A ou até dia 28/07/2025 no local do curso (se ainda houver vagas).

Além disso, quem preferir pode realizar a inscrição diretamente no local do curso, no Parque Tarsila do Amaral, localizado no bairro Nova Lima. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

Esta ação integra o plano da Prefeitura de Campo Grande de impulsionar o desenvolvimento econômico, com foco na inclusão produtiva e no fortalecimento dos polos empresariais.

SERVIÇO

O quê: Curso Básico de Corte e Costura

Onde: Na Unidade Móvel do Senai, que ficará instalada em frente ao Parque Tarsila do Amaral

Datas: 28/29 e 30 de julho

Vagas por turma: 20 participantes

Como se inscrever: até o dia 25/07/2025 no formulário https://forms.gle/BYbFyVkyp833sCk3A ou até dia 28/07/2025 no local do curso (se ainda houver vagas).