Startups de Campo Grande ganham acesso à rede de inovação do Sul do país

Campo Grande firmou um acordo de cooperação com o Parque Tecnológico Maringá Tech, do Paraná, que na prática vai abrir portas para startups da cidade acessarem redes, conhecimentos e tecnologias consolidadas no Sul do país. O objetivo é impulsionar negócios inovadores, facilitar o intercâmbio entre equipes e criar conexões reais que ampliem as oportunidades para empresas de base tecnológica de Campo Grande.

O Termo de Cooperação Técnica e Institucional foi assinado entre o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) e o Maringá Tech, promovendo ações conjuntas de inovação, transferência tecnológica e fortalecimento de startups nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.



A parceria consolida uma ponte estratégica entre dois dos principais ecossistemas de inovação do Centro-Sul do país, ampliando oportunidades de negócios, pesquisa aplicada e aceleração de empresas de base tecnológica.

O acordo prevê projetos conjuntos de transferência de tecnologia, intercâmbio institucional entre equipes, mentorias compartilhadas, capacitações horizontais e visitas técnicas entre as incubadoras e empresas residentes de ambos os parques.

As ações permitirão que startups campo-grandenses tenham acesso à rede de inovação consolidada de Maringá, e vice-versa, criando um corredor de oportunidades tecnológicas e de desenvolvimento de negócios.

O documento também contempla o compartilhamento de infraestrutura, apoio em planejamento estratégico e alinhamento de políticas de inovação, fortalecendo o diálogo entre poder público, universidades e setor produtivo.

“A assinatura deste termo com o Parktec de Campo Grande é um marco importante para o Maringá Tech. Estamos consolidando uma ponte de cooperação técnica e de transferência tecnológica entre os parques, o que vai potencializar a atuação de nossas empresas incubadas e residentes, promover o intercâmbio de boas práticas e fortalecer todo o ecossistema de inovação dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul”, afirma Ana Paula Ribeiro de Freitas, diretora estratégica do Parque Tecnológico Maringá Tech.

O Maringá Tech é um dos ambientes de inovação mais reconhecidos do sul do Brasil. Com mais de duas décadas de atuação, abriga atualmente 51 empresas inovadoras, sendo referência em transformação digital, sustentabilidade e articulação institucional.

Localizado em um antigo armazém à beira da linha férrea, o espaço preserva a memória do café no interior do Paraná com um museu interativo, unindo tradição e tecnologia.

“Essa aliança com o Maringá Tech simboliza mais que um acordo institucional — é um movimento de integração e inteligência estratégica para que os parques tecnológicos brasileiros avancem juntos, fortalecendo o desenvolvimento regional e nacional”, destacou Adriana Tozzetti, diretora-executiva do Parktec CG.

Com a assinatura do termo, o Parktec CG reforça sua vocação como hub de conexões reais, ampliando o alcance do ecossistema campo-grandense e criando novas rotas de colaboração entre o Sul e o Centro-Oeste do país.