Soraya Thronicke reafirma compromisso e destina cerca de R$ 80 milhões para Campo Grande

Senadora Soraya Thronicke (Podemos) contabilizou cerca de R$ 80 milhões em emendas destinadas a Campo Grande. Ela destacou que a aplicação desses recursos representa um compromisso da legislatura dela com a Capital Morena.

O montante, diz a parlamentar, foi enviado durante os quatro primeiros anos de mandato no Senado Federal. O volume de recursos abrangeu áreas classificadas como prioritárias, beneficiando diretamente a população e consolidando avanços significativos para a cidade.

Os recursos, diz a divulgação, foram aplicados em setores estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, transporte, habitação, cultura e proteção animal, uma das principais bandeiras defendidas pela parlamentar.

Consta que, na área da saúde, o dinheiro aplicado possibilitou compra de equipamentos modernos, ampliação de serviços essenciais e melhoria da estrutura hospitalar, que gera atendimento mais eficiente.

Educação

Na educação, segue a senadora, foram realizadas revitalizações em escolas e implementados programas de qualificação profissional, ampliando oportunidades para jovens e adultos.

Infraestrutura

Soraya garantiu atenção especial à infraestrutura urbana, com dinheiro para pavimentação de vias, drenagem e melhorias no transporte público. Tudo isso gerou mais mobilidade e qualidade de vida ao campo-grandense. No setor habitacional, projetos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade contribuíram para oferecer mais dignidade e esperança.

Segurança Pública

Thronicke viabilizou a compra viaturas e equipamentos modernos, fortalecendo o trabalho das forças policiais e aumentando a proteção da comunidade. A causa animal ganhou destaque com ações voltadas à castração de animais e campanhas de conscientização sobre posse responsável, reforçando o cuidado com os pets.

Soraya Thronicke fez questão de observar que esses resultados refletem um trabalho comprometido e em sintonia com as demandas locais.

”Esses investimentos são fruto de um diálogo constante com as lideranças locais e de uma gestão voltada para atender as necessidades da população. Campo Grande merece todo esse esforço. Continuarei trabalhando com determinação em 2025 para trazer ainda mais avanços para Mato Grosso do Sul”, afirmou a senadora.



fonte: topmidianews