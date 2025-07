AQUIDAUANA: Prefeitura via PAA entrega kits de hortifrutis para famílias do CRAS

Na manhã desta terça-feira (01), a Prefeitura de Aquidauana, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (SAS) e Produção, realizou mais uma entrega de kits de hortifrutis para as famílias atendidas pelo CRAS da Nova Aquidauana.

Os kits de hortifrutis são provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Foram beneficiadas 25 famílias com kits contendo: mandioca, beringela, quiabo, jiló, alface e pão. Os produtos são produzidos nos assentamentos Indaiás, hidroponia Medina e da aldeia Imbirussu, que integram a agricultura familiar do município.

Durante a entrega, o secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga agradeceu a presença das famílias e destacou a importância dos alimentos para quem precisa. “Espero que vocês gostem dos kits, estamos fazendo o nosso trabalho junto a quem precisa e estamos com o PAA atendendo quem precisa desse reforço alimentar”, afirmou o secretário Clériton.

Essa ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos Hortifruti, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul — por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) —, juntamente com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Secretaria Municipal de Produção (SEMP).

Todos esses parceiros trabalham de forma articulada com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar das famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade hortifruti.

A segurança alimentar é um direito humano fundamental e inalienável, essencial para garantir a dignidade, a saúde e o bem-estar da população. Ela assegura o acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes, respeitando os hábitos alimentares e promovendo uma nutrição equilibrada e saudável.

A entrega dos alimentos é uma iniciativa que evidencia o compromisso e a responsabilidade conjunta das esferas municipal, estadual e federal na promoção da inclusão social e no combate à insegurança alimentar.

Por meio dessa ação do PAA, busca-se assegurar que todas as famílias em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a uma alimentação adequada, diversificada, saudável e sustentável, contribuindo também para o fortalecimento da agricultura familiar local e da economia solidária.

