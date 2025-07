Reforma administrativa ameaça direitos históricos dos servidores – Sindijus/MS está em Brasília na linha de frente da defesa

A Câmara dos Deputados retomou os debates sobre a Reforma Administrativa (PEC 32), uma proposta que representa graves prejuízos para os servidores públicos e ameaça diretamente a qualidade dos serviços essenciais prestados à população.

Entre os principais malefícios da PEC 32, destacam-se:



Fim da estabilidade, permitindo perseguições políticas e demissões por conveniência

Privatização e terceirização de serviços fundamentais, como saúde, educação e justiça

Redução de concursos públicos, comprometendo a profissionalização do serviço público

Perda de direitos adquiridos por servidores efetivos

Mais cargos comissionados e indicações políticas, enfraquecendo a imparcialidade e eficiência do Estado

O Sindijus/MS está em Brasília, acompanhando de perto as movimentações no Congresso Nacional. O presidente da entidade, Fabiano Reis, está em ação direta com parlamentares e lideranças, defendendo os servidores e o serviço público.



Também participa das articulações o coordenador da Região Centro-Oeste da Fenajud, Leonardo Lacerda, reforçando a mobilização nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados. Essa reforma não combate privilégios — ela destrói o serviço público!

É hora de união, mobilização e pressão sobre os parlamentares.