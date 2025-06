Renato Paiva é demitido do Botafogo após eliminação

Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. O clube anunciou sua saída na madrugada desta segunda-feira (30), menos de 48 horas após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, com gol na prorrogação, foi decisiva para a demissão.

Além de Paiva, deixaram o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro. Em nota, o Botafogo informou que busca um novo comandante.

Contratado em fevereiro, Paiva teve 56,5% de aproveitamento em 23 jogos. Apesar da eliminação recente, ficou marcado pela vitória sobre o PSG na fase de grupos.

A demissão é o primeiro ato de John Textor após renunciar ao comando do Lyon. O empresário prometeu focar mais no Botafogo e participar diretamente das decisões do clube.