BATAGUASSU: “Aulão Turbinado” mobiliza rede municipal e reforça aprendizagem dos estudantes do 5º ano.

Com foco no fortalecimento das aprendizagens essenciais em Língua Portuguesa e Matemática, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), com apoio da administração, promoveu mais uma edição do Projeto Aulão Turbinado, que aconteceu no último sábado, 28 de junho, nas escolas municipais Marechal Rondon e Pedro Domingues Figueiredo.

A ação teve como público-alvo os estudantes do 5º ano de toda a rede municipal, e teve como principal objetivo reforçar conteúdos importantes que serão avaliados no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), oferecendo um momento diferenciado, motivador e com qualidade pedagógica.

O Aulão foi conduzido por professores especialistas nas áreas de Português e Matemática, que contribuíram diretamente para o aproveitamento das turmas. Além disso, contou com a colaboração voluntária de professores, equipes de merenda, transporte escolar, serviços gerais, ADIs, direção, coordenação e equipe técnica da SEMEC.

Para garantir a participação de todos, o transporte escolar levou os alunos da zona urbana até as escolas, e o lanche foi preparado com um cardápio especial, tudo pensado com carinho para acolher e oferecer energia aos estudantes.

A Secretária de Educação destacou que o projeto foi planejado com atenção aos detalhes e com o objetivo de preparar os alunos de forma integrada. “Estamos trabalhando para que nossas crianças se sintam seguras, bem acolhidas e confiantes no que aprenderam. É mais do que um aulão — é um movimento de toda a rede em favor da aprendizagem”, afirmou.



Essa foi a segunda edição do projeto, que já havia ocorrido no dia 14 de junho e deverá ter continuidade em novas ações ao longo do ano, promovendo a valorização da aprendizagem, da rede e dos profissionais envolvidos.