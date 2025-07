Papy recebe Associação Pantanal dos Surdos de MS

Em agenda voltada à inclusão, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, recebeu nesta terça-feira (1º) representantes da Associação Pantanal dos Surdos de MS. A entidade apresentou demandas como apoio para conquista de uma sede, incentivo à inclusão em espaços públicos e apoio a campeonatos esportivos.

Na sessão ordinária do dia, os vereadores também derrubaram por unanimidade o veto do Executivo ao Projeto de Lei 11.796/25, que garante repasses judiciais de até R$ 12,5 mil para a compra de fraldas, medicamentos e alimentos especiais para pessoas com deficiência.

A proposta, de autoria de quatro parlamentares, surgiu da mobilização de mães atípicas, que estiveram presentes na votação. Para elas, a aprovação representa esperança diante das dificuldades enfrentadas.

Papy destacou a importância da iniciativa como resposta a uma demanda urgente e reforçou que a Câmara seguirá articulando soluções com o Executivo. Uma reunião será marcada para organizar a execução da medida.