Lidio Lopes pede melhorias em rodovias de três cidades de MS

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou nesta quinta-feira (26) três indicações à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cobrando melhorias em rodovias nos municípios de Eldorado, Japorã e Dourados. Os pedidos visam aumentar a segurança viária e atender demandas da população.

Em Eldorado, Lopes solicitou a implantação de uma rotatória na MS-295, na entrada do Assentamento Floresta Branca, onde o fluxo de veículos escolares e agrícolas é intenso. A proposta busca organizar o trânsito e evitar acidentes.

Para Japorã, o deputado indicou a construção de um acostamento na MS-386, próximo à Rua “Z”, atendendo a pedido de vereadores locais. A medida beneficiaria motoristas, pedestres e ciclistas que transitam diariamente pela via.

Em Dourados, a reivindicação é por iluminação na faixa elevada da MS-156, entre os bairros Idelfonso Pedroso e Jardim Guaicurus. A ausência de luz compromete a segurança noturna no local. As indicações foram encaminhadas ao Governo do Estado.