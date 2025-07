Adolescente é atropelado e lançado ao chão em Nova Andradina

Um adolescente de 16 anos foi atropelado enquanto andava de bicicleta na tarde de segunda-feira (30), no cruzamento da Avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua Redentor, no centro de Nova Andradina. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi atingido por um carro e caiu ao chão, sofrendo um corte no queixo e escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro do Hospital Regional da cidade. O motorista do veículo prestou esclarecimentos à polícia e o caso segue em investigação para apurar as causas exatas do acidente.

As autoridades reforçam a importância da atenção no trânsito, principalmente em cruzamentos movimentados.