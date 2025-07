Emendas de Caravina levam recursos a mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Pedro Caravina destinou, em 2025, R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares a mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos contemplarão áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, agricultura, cultura e esporte. O Governo do Estado já iniciou o pagamento das emendas, começando pelas de custeio na área da saúde.

A saúde será o setor mais beneficiado, com R$ 2 milhões em investimentos. Os recursos possibilitarão a compra de veículos para transporte de pacientes, aquisição de equipamentos hospitalares e reformas em unidades de saúde, contribuindo para melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento à população.

Na área da educação, serão repassados R$ 370 mil, que serão utilizados na aquisição de equipamentos para escolas e creches, com o objetivo de oferecer melhores condições de ensino e ambientes mais adequados para alunos e professores.

Outros R$ 1,13 milhão serão direcionados a ações nas áreas de assistência social, agricultura, cultura e esporte. Esse valor será aplicado no apoio a entidades filantrópicas e programas de proteção social, entrega de implementos agrícolas a pequenos produtores, incentivo a projetos culturais e realização de campeonatos e eventos esportivos nos municípios beneficiados.

As emendas parlamentares reforçam o compromisso do deputado Caravina com o desenvolvimento municipal e a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense. O trabalho integra diferentes áreas com foco em resultados concretos e no fortalecimento das políticas públicas no interior do Estado.