SONORA: Prefeitura lança inscrição para seletivo da saúde com salário de até R$13 mil

A Prefeitura Municipal de Sonora lançou nesta sexta-feira (21) o edital do processo seletivo siplificado nº 007/2025 para a área da saúde nos níveis fundamental, médio e superior com salário que váriam de R$1.518,00 à R$ 13.139, 82. As inscrições abrem no dia 24 e vai até dia 26 de fevereiro, com inscrições online pelo SITE DA PREFEITURA.

São 26 cargos diferentes, com 27 vagas disponíveis, mais cadastro reserva para atender as demandas da Gerência de Saúde, em diversos setores da pasta. Mais informações no edital nº007/2025 publicado no diário oficial dos municípios ou no link a baixo disponibilizado.

Edital 001 Edital de Abertura (clique aqui para abrir)

Link para INSCRIÇÃO disponível de 24 a 26 de fevereiro.

Confira os cargos disponíveis;

Fundamental:

Auxiliar de Serviços Gerais, 40h, 01 + CR – salário R$1.518,00.

Auxiliar de Administração, 40h, 01 + CR – R$1,724,50.

Nível Médio:

Agente Comunitário de Saúde – Urbano, 40h, 01 + CR – R$2.993,44.

Agente Comunitário de Saúde – Rural, 40h, 01 + CR – R$2.993,44.

Agente de Combate a Endemias, 40h 01 + CR – R$2.993,44.

Artesão, 40h, 01 + CR – R$1.724,53.

Auxiliar de Farmácia, 40h, 01 + CR – R$1.724,53.

Assistente de Administração, 40h, 01 + CR – R$2.631,79.

Auxiliar de Serviços de Odontológicos, 40h, 01 + CR – R$1.928,34.

Fiscal em Vigilância Sanitária, 40h, 01 + CR – R$2.763,38.

Motorista I, 40h 01 + CR – R$2.631,79.

Motorista (área rural) conduzir ambulância. 40h, 01 + CR – R$2.631,79.

Técnico de Enfermagem, 40h, 02 + CR – R$3.524,50.

Técnico de Enfermagem para área rural (residir no assentamento). 40h, CR – R$3.524,50.

Nível Superior: