SONORA: Homenagem e gratidão

A Prefeitura de Sonora presta uma justa homenagem ao senhor João Sequeira Cardoso e Oliveira, proprietário da Fazenda Araruna, reconhecendo sua importante contribuição para o desenvolvimento do município.

Em reconhecimento ao seu legado e dedicação ao crescimento de Sonora, uma das avenidas do Polo Industrial receberá o seu nome, eternizando a história de um homem visionário, que acreditou no potencial da nossa cidade e ajudou a impulsionar o seu progresso.

Hoje, o legado do senhor João Sequeira é representado com orgulho por seu filho, João Luiz Vidott, que segue os mesmos valores de trabalho, compromisso e amor por nossa terra.

Sonora reconhece e agradece a quem ajudou a construir o nosso presente e inspirar o nosso futuro. Prefeitura de Sonora – Respeito à nossa história, compromisso com o futuro.